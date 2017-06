Huxford Elementary School honor roll – Fourth nine-week grading period

First Grade

A honor roll: Paisley Coley, Elizabeth Faircloth, Jyshaviah Knight, Payton Lambeth, Atalya McMillan, Ashlyn Parker, BlakLee Pearson, Cale Ramer, Colt Ramer, Audrey Richardson, Ke’Onna Richardson, Emily Rolin, Makayla Rolin, Rylie Rolin, John Starling and Parker Tutton.

A/B honor roll: Jameson Agerton, Carlos Bernal, Kayden Black, Goodsoldier Blackbear, Traegan Chong, Nevaeh Hall, Addison Hilburn, Bly Maxwell, Kaiden McDuffie, Maci McGhee, Jada McNeil, Cherie Naquin, Mya Pettway, Brea Rolin, Ryder Smith, Braylon Snow, Presley Swearingen, Joshua White and Madison Williams.

Second Grade

A honor roll: Sawyer Bell, Jonas Caraway, Savanah Gibson, Tyson Jackson, Kylee Johnson, Kendall Kinman, Olivia McKenzie, Zyneria McNeal, Juliana Miller, Mahala Rolin, Major Thomas, Maddix Tutton Cobie Wiggins and Raley Worth.

A/B honor roll: Ty’Kenya Ashcraft, Abby Boone, Aliyah Burks, Elalio Campos, Nathan Case, Sam Coker, Samuel Daughtry, Alyssa Davis, Chazen Fretwell, Aalyiah Hadley, Braxton Harrison, NyKera Johnson, Macey Jones, Dalyn Lambert, Alyssa Love, Aiyannah McGhee, Marlie McGhee, Levi McGhee, Brady Parmer, Macy Riley, Autumn Rolin, Callie Rolin, Joseph Rolin, Shaughnessy Rothschild, Katelyn Snider, Abbigail Stephens, Keeleigh Strawbridge, Jenna Turberville, Bailyn Weaver, Lucas Weaver and Kendal Womack.

Third Grade

A honor roll: Riley Brooks, Dani Chunn, Hayden Coley, Cara English, Joseph Hardenbrook, Zykenzie Martin, Yadarius McNeal, McKenna Nicholas, Tehya Rolin and Ava Woods.

A/B honor roll: Brody Baker, Jalayah Bright, Kenslee Chavira, Adrienne Chong, Breighlynn Hastings, Karson Hinton, Mari’Yuana McCaster, Mason McGhee, Regan McGhee, Lance Presley, Lagan Rolin, Lily Rolin, Tailor Smith, Bradley Spann, Taya Stephens, Landon Weaver, Aliyonna Williams and Mary-Ashlynn Williams.

Fourth Grade

A honor roll: Madison Brown, Joshua Emmons, Mya Etheridge, Bailey Knighten, Tyee Rolin and Zachary Turner.

A/B honor roll: Daniel Boone, Dylan Boyington, Crimson Cook, Josie Daughtry, Mileigh Fullerton, Natalee Gardner, Kamryn Johnson, Preston Lambert, Jamison McGhee, Kyleigh McKenzie, Brooklyn Parmer, Kayleigh Patrick, Summer Ramer, Brit Smith and Ashkia Weaver.

Fifth Grade

A honor roll: J.T. Alaniz, Adaline Dortch, Hannah Johnson and Nevaeh Odom.

A/B honor roll: Jayla Brown, Christa Hamilton, Cowen Ingram, Hayden Kinman, Caitlin Pieper, Tyler Ragan, River Ramer, Leah Rolin, Summer Rolin, Ryder Spence and Lucky Wall.

Sixth Grade

A honor roll: Joshua Burkett, Macie Chunn, Colbie English and Bella Parmer.

A/B honor roll: Cheveyo Bingham, Zoey Davis, Gerri-Ryann Espey, Ericka Hall, Jaycee Parker, Karlie Pettis and Tanna Spence.